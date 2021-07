Hjulmand "wütend" über fragwürdigen Elfmeter

Do, 08.07.2021, 10.25 Uhr

Der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand hat nach der Niederlage im EM-Halbfinale gegen England den spielentscheidenden Elfmeterpfiff kritisiert. Harry Kane erzielte per Nachschuss den Siegtreffer für die Three Lions in der Verlängerung.