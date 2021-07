Letzter Doppelpass: Hoeneß stiehlt Helmer Show - zum Glück

Die Musterschüler unter den Trainern dürfen bei dieser Europameisterschaft dazulernen. Vielleicht klappen eifrige Fußballlehrer wie der frühere Schalker Domenico Tedesco (35) oder der Neu-Münchener Julian Nagelsmann (33) also am Sonntag ihre Laptops auf, um das Finale im Wembley-Stadion zu verfolgen. Tedesco, der seine Lizenz als Jahrgangsbester mit der Note 1,0 erwarb, und sein 2016er-Lehrgangskollege Nagelsmann (1,3) könnten dann online beim ZDF die Coach-Kamera auswählen − eine Art Big-Brother-Option.

Auf einem Bildschirm werden in diesem Fall gleich drei Livestreams eingeblendet. Ein Fenster zeigt die Spiel-Übertragung, die auch Millionen TV-Zuschauer sehen, in den beiden anderen stehen Italiens Roberto Mancini und Englands Gareth Southgate quasi unter Dauer-Beobachtung. Beim Halbfinale der Three Lions gegen Dänemark konnte man so sehen, wie Southgate nach der guten Anfangsphase der Dänen mit kritischem Blick einen kleinen Schreibblock aus seiner Jackett-Tasche zückte, um sich Notizen zu machen. Wenn er sich Ratschläge von seinem Assistenten einholte, hielt dieser meist die Hand vor den Mund. Achtung: Lippenleser!

England-Trainer Southgate kritzelt und applaudiert

Southgate dirigierte seine Spieler mit geheimen Handzeichen, holte einzelne an die Seitenlinie, um ihnen Anweisungen zu geben. Der 50-Jährige applaudierte bei gelungenen Aktionen, jubelte nach den Toren. Die Trainer-Kamera hatte allerdings zwischenzeitlich auch Reservespieler im Fokus. So wurde gezeigt, wie sie sich auf ihren Einsatz vorbereiteten und mit Southgate unterhielten, aber auch, wie der zuvor eingewechselte Jack Grealish nach seiner Auswechslung in der Verlängerung etwas zerknirscht auf der Tribüne saß.

Endspiel-Reporterin Julia Metzner: Das ist ein MeilensteinDie Extra-Kameras liefern zwar exklusive Bilder, die sonst im Fernsehen nicht zu sehen sind. Gleichzeitig ermöglichen sie aber auch einen gewissen Voyeurismus, den kein Zuschauer, der sich ja in erster Linie für das Spiel interessiert, wirklich braucht − mit Ausnahme der gegnerischen Spielbeobachter und der ambitionierten Trainer-Kollegen vielleicht.