Olympia, Medaillenspiegel: Deutschland wartet auf Gold

Isabell Werth will am Dienstag Gold für Deutschland holen.

Die weltbesten Athleten der Welt tummeln sich in Tokio, denn die Olympischen Spiele laufen. Das erste Olympia-Gold in Tokio holte die chinesische Schützin Qian Yang im Luftgewehr über die Zehn-Meter-Distanz. Fünf weitere Goldenen kamen für die Chinesen bislang dazu.

Sideris Tasiadis freut sich über Bronze im Kanuslalom. Foto: AFP

Nicht ganz so gut sieht es bisland noch nicht für die Deutschen aus. Lediglich drei Bronzemedaillen konnten Athleten aus der Bundesrepublik bislang holen. Die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Tina Punzel holten am Sonntag Rang drei, ebenso wie die deutschen Bogenschützinnen Lisa Unruh Michelle Kroppen und Charline Schwarz. Am Montag kam auch Sideris Tasiadis hinzu.

Am Dienstag soll es endlich mit der ersten Goldmedaille für Deutschland klappen. Die deutsche Mannschaft kann am vierten Wettkampf-Tag der Olympischen Spiele in Tokio auf die erste Goldmedaille hoffen. In die Team-Entscheidung in der Dressur geht das Reit-Trio Isabell Werth, Jessica von Bredow-Werndl und Dorothee Schneider als klarer Favorit. Alles andere als der Olympiasieg wäre eine Überraschung.

Chancen auf einen Podestplatz rechnet sich am Dienstag auch der Stuttgarter Taekwondo-Kämpfer Alexander Bachmann aus. Der Weltmeister von 2017 tritt in der Gewichtsklasse über 80 Kilogramm an und zählt zu den Medaillen-Kandidaten. Slalomkanutin Ricarda Funk aus Bad Kreuznach wird im Einer-Kajak ebenfalls einiges zugetraut.

Informationen zum Medaillenspiegel:

Die Platzierungen im Medaillenspiegel sind nach der Anzahl der gewonnenen Goldmedaillen sortiert, gefolgt von der Anzahl der Silber- und Bronzemedaillen. Weisen zwei oder mehr Länder eine identische Bilanz der gewonnenen Medaillen auf, werden sie alphabetisch geordnet auf dem gleichen Rang geführt. Auch das IOC verwendet dieses System.

Olympia-Medaillenspiegel: In Rio holte Deutschland 17-mal Gold

Top-Favorit auf die meisten Goldmedaillen ist wieder einmal die USA. Schon 2016 bei den Spielen in Rio de Janeiro holten die Vereinigten Staaten die mit Abstand meisten Goldenen, 46 an der Zahl. Es folgten Großbritannien (27-mal Gold) und China (26-mal Gold). Deutsche Sportler holten 17-mal Gold, 10-mal Silber und 15-mal Bronze. Im Medaillenspiegel landete Deutschland damit auf Rang fünf.

Medaillenspiegel Tokio 2021: Medaillen aus Altmetall

Die rund 5000 Medaillen, die für Olympia 2021 in Tokio hergestellt worden sind, werden übrigens aus recycleten Edelmetallen gefertigt. Als Quellen für die Edelmetalle, deren Materialwert derzeit bei mehr als vier Millionen Euro liegen soll, dienten elektronische Altgeräte und Computerplatinen. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) nahmen insgesamt 1612 japanische Gemeinden an dem Projekt teil und sammelten zusammen 78.985 Tonnen Alt-Elektronik.

Eine gigantische Nachbildung der Olympischen Goldmedaille. Foto: dpa

Mit der Aktion spart Japan zum einen hohe Kosten für die Edelmetalle und will zum anderen ein Zeichen für einen schonenden Umgang mit Rohstoffen setzen. „Erfolgreiche Olympioniken können sich also ihre Medaillen nicht nur mit Stolz, sondern ebenso mit einem guten Gewissen um den Hals hängen“, sagte Lochmann.

Und: Die Goldmedaillen sind übrigens nicht (mehr) aus purem Gold. Die begehrtesten Preise bei Olympia werden zu großen Teilen aus Silber gefertigt, jedoch dick mit Gold ummantelt. (rha mit sid)

