Sideris Tasiadis geht beim Kanuslalom als einer der Favoriten an den Start.

Olympia 2021 Olympia 2021: Diese Entscheidungen stehen heute in Tokio an

Der Kampf um Gold, Silber und Bronze läuft! Bei den Olympischen Spielen in Tokio messen sich aktuell die besten Athleten der Welt (hier geht es zum Medaillenspiegel). Die chinesische Schützin Qian Yang hat im Luftgewehr über die Zehn-Meter-Distanz das erste Gold in Tokio geholt.

Am ersten Wochenende gab es weitere Entscheidungen. Die deutsche Olympia-Mannschaft darf sich bereits am Auftakt-Wochenende in Tokio über zweimal Bronze freuen. Die japanischen Gastgeber erleben zum Start einen Goldrausch. Die Organisatoren hoffen, dass dadurch die Anti-Stimmung kippt.

Edelmetall für Deutschland: Die Wasserspringerinnen Lena Hentschel und Tina Punzel holten am Sonntag Bronze. Foto: AFP

Und auch heute geht es bei Olympia 2021 weiter. In diesem Artikel liefern wir Ihnen einen Überblick über alle Wettkämpfe und Entscheidungen des Tages.

Olympia 2021: Diese Entscheidungen stehen am Montag an:

Bogenschießen

Teamwettbewerb, Männer (09.40 Uhr)

Favoriten: Südkorea, China, USA

Deutsche Starter: -

Olympiasieger 2016: Südkorea

Fechten

Säbel, Damen, Einzel, Finale (13.45 Uhr)

Favoritinnen: Olga Charlan (Ukraine), Sofia Welikaja (Russland)

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasiegerin 2016: Jana Jegorjan (Russland)





Florett, Herren, Einzel, Finale (14.10 Uhr)

Favoriten: Alessio Foconi (Italien), Alexander Massialas (USA)

Deutsche Starter: Benjamin Kleibrink (Düsseldorf), Peter Joppich (Koblenz), André Sanita (Bonn)

Olympiasieger 2016: Daniele Garozzo (Italien)

Gewichtheben

Zweikampf bis 55 kg, Frauen (06.50 Uhr)

Favoritinnen: Liao Qiuyun (China), Hidilyn Diaz (Philippinen)

Deutsche Starterin: -

Olympiasiegerin 2016: Hsu Shu-ching (Taipeh)

Kanuslalom

Einer-Canadier, Männer (08.45 Uhr)

Favoriten: Matej Benus (Slowakei), Benjamin Savsek (Slowenien), Sideris Tasiadis (Augsburg)

Deutscher Starter: Sideris Tasiadis (Augsburg)

Olympiasieger 2016: Denis Gargaud Chanut (Frankreich)

Judo

Frauen, bis 57 kg (11.38 Uhr)

Favoritinnen: Jessica Klimkait (Kanada), Tsukasa Yoshida (Japan), Sarah Leonie Cysique (Frankreich)

Deutsche Starterin: Theresa Stoll (München)

Olympiasiegerin 2016: Rafaela Silva (Brasilien)

Männer, bis 73 kg (12.09 Uhr)

Favoriten: Rustam Orujov (Aserbaidschan), Lascha Schawdatuaschwili (Georgien), Tommy Macias (Schweden)

Deutscher Starter: Igor Wandtke (Hannover)

Olympiasieger 2016: Shohei Ono (Japan)

Radsport

Mountainbike, Männer (08.00 Uhr)

Favoriten: Mathieu van der Poel (Niederlande), Tom Pidcock (Großbritannien), Mathias Flückiger (Schweiz)

Deutsche Starter: Maximilian Brandl (Freiburg im Breisgau), Manuel Fumic (Kirchheim (Teck))

Olympiasieger 2016: Nino Schurter (Schweiz)

Schießen

Skeet, Frauen (07.50 Uhr)

Favoritinnen: Meng Wei (China)

Deutsche Starterin: Nadine Messerschmidt (Schmalkalden)

Olympiasiegerin 2016: Diana Bacosi (Italien)

Skeet, Männer (08.50 Uhr)

Favoriten: Jesper Hansen (Dänemark), Stefan Nilsson (Schweden)

Deutsche Starter: -

Olymiasieger 2016: Gabriele Rossetti (Italien)

Hofft am Montag auf eine gute Platzierung beim Schießen: Nadine Messerschmidt. Foto: dpa

Schwimmen

100 Meter Schmetterling, Frauen (03.30 Uhr)

Favoritinnen: Torri Huske (USA), Zhang Yufei (China), Sarah Sjöström (Schweden)

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasiegerin 2016: Sarah Sjöström (Schweden)

100 Meter Brust, Männer (04.12 Uhr)

Favorit: Adam Peaty (Großbritannien)

Deutsche Starter: Lukas Matzerath (Frankfurt/Main/im Halbfinale ausgeschieden), Fabian Schwingenschlögl (Neckarsulm/im Halbfinale ausgeschieden)

Olympiasieger 2016: Adam Peaty (Großbritannien)

400 Meter Freistil, Frauen (04.20 Uhr)

Favoritinnen: Ariarne Titmus (Australien), Katie Ledecky (USA)

Deutsche Starterinnen: Isabel Gose (Magdeburg), Leonie Kullmann (Berlin/im Vorlauf ausgeschieden)

Olympiasiegerin 2016: Katie Ledecky (USA)

4 x 100 Meter Freistil, Männer (05.05 Uhr)

Favoriten: USA, Australien, Italien

Deutsche Starter: Damian Wierling (Essen), Marius Kusch (Essen), Eric Friese (Potsdam), Christoph Fildebrandt (Wuppertal) - im Vorlauf ausgeschieden

Olympiasieger 2016: USA

Skateboard

Street, Frauen (05.30 Uhr)

Favoritinnen: Aori Nishimura (Japan), Pamela Rosa (Brasilien), Rayssa Leal (Brasilien)

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasiegerin 2016: nicht im Programm

Taekwondo

Frauen, bis 67 kg, Finale (14.30 Uhr)

Favoritinnen: Zhang Mengyu (China), Nur Tatar (Türkei)

Deutsche Starterinnen: -

Olympiasiegerin 2016: Hye-ri Oh (Südkorea)





Männer, bis 80 kg, Finale (14.45 Uhr)

Favoriten: Milad Beigi (Aserbaidschan), Maksim Chramtsow (Russland)

Deutsche Starter: -

Olympiasieger 2016: Cheick Sallah Cissé (Elfenbeinküste)

Tischtennis

Mixed, Finale (14.00 Uhr)

Teilnehmerinnen: Xu Xin/Liu Shiwen (China), Jun Mizutani/Mima Ito (Japan)

Deutsche Starter: Patrick Franziska (Saarbrücken)/Petrissa Solja (Berlin) - im Viertelfinale ausgeschieden

Olympiasieger 2016: nicht im Programm

Turnen

Mannschaft, Männer, Finale (12.00 Uhr)

Favoriten: Japan, China, Team Russisches Olympisches Komitee

Deutsche Starter: Lukas Dauser (Unterhaching), Andreas Toba (Hannover), Nils Dunkel (Erfurt), Philipp Herder (Berlin)

Olympiasieger 2016: Japan

Triathlon

Einzel, Frauen (23.30 Uhr)

Favoritinnen: Maya Kingma (Niederlande), Flora Duffy (Bermuda), Nicola Spirig (Schweiz)

Deutsche Starterinnen: Laura Lindemann (Potsdam), Anabel Knoll (Ingolstadt)

Olympiasiegerin 2016: Gwen Jorgensen (USA)

Wasserspringen

Synchronspringen 10 m, Männer (08.00 Uhr)

Favoriten: Tom Daley, Matthew Lee (Großbritannien), Cao Yuan, Chen Aisen (China)

Deutsche Starter: -

Olympiasieger 2016: Chen Aisen, Lin Yue (China)

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de