Mihambo mit klaren Olympiazielen: Sieben Meter und Medaille

Sa, 31.07.2021, 06.26 Uhr

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo startet am Sonntag mit ehrgeizigen Zielen in die Olympischen Spiele. Deutschlands Sportlerin des Jahres will in Tokio nicht nur endlich wieder über sieben Meter springen, sondern auch ihre erste olympische Medaille gewinnen.