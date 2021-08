Schlussfeier: Olympiasieger Rauhe trägt deutsche Fahne

Sa, 07.08.2021, 08.11 Uhr

Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe trägt bei der Schlussfeier der Sommerspiele in Tokio die deutsche Fahne ins Olympiastadion. Das erfuhr der 39-Jährige nach seinem Goldrennen mit dem Kajak-Vierer am Samstagmittag und war zu Tränen gerührt. Der Routinier hatte seine Olympia-Premiere bereits in Sydney 2000 gefeiert.