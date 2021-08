Bahnrad: Hinze kämpft um Sprint-Medaille, Friedrich raus

Sa, 07.08.2021, 12.24 Uhr

Bahnrad-Hoffnung Emma Hinze hat im olympischen Sprint eine weitere Medaille vor Augen, Lea-Sophie Friedrich den Einzug in das Halbfinale hingegen verpasst. Die dreimalige Weltmeisterin Hinze kämpft nach zwei souveränen Siegen in der K.o.-Runde am Sonntag um die Teilnahme am Gold-Rennen.