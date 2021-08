Das Feuer ist erloschen: Olympische Spiele in Tokio beendet

So, 08.08.2021, 15.21 Uhr

Die Sommerspiele der XXXII. Olympiade sind am Sonntag in Tokio zu Ende gegangen. IOC-Präsident Thomas Bach sprach um 22.07 Ortszeit die traditionelle Schussformel. Nur wenig später, um 22.14 Uhr erlosch das Olympische Feuer, das in 180 Tagen bei den umstrittenen Winterspielen in Peking wieder entzündet wird.