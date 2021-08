Sprint-Olympiasieger Jacobs erst 2022 wieder am Start

Do, 12.08.2021, 20.16 Uhr

Italiens neuer Sprinterstar Lamont Marcell Jacobs will nach seinem olympischen Doppel-Gold in Tokio in diesem Jahr nicht mehr an den Start gehen. Der 26-Jährige kündigte auf Instagram an, erst 2022 wieder in das Wettkampfgeschehen einzugreifen.