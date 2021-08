Auslosung: Reizvolle Aufgaben für Leverkusen und Frankfurt

Istanbul. Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen vor reizvollen, aber lösbaren Aufgaben auf dem Weg in die K.o.-Runde der Europa League.

Frankfurt bekommt es in der Gruppenphase mit Mesut Özil und Fenerbahce Istanbul sowie Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen zu tun. Das ergab die Auslosung in Istanbul. Leverkusen spielt gegen Celtic Glasgow, Real Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Gruppenspiele beginnen am 16. September und enden am 9. Dezember. Die Gruppensieger ziehen direkt ins Achtelfinale ein, die Gruppenzweiten spielen gegen die drittplatzierten Teams aus den Gruppenspielen der Champions League um den Achtelfinaleinzug. Die Gruppendritten spielen in der K.o.-Phase der Conference League weiter. Das Finale der Europa League findet am 18. Mai 2022 in Sevilla statt.

© dpa-infocom, dpa:210827-99-989880/2