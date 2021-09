"Schockierend": Gislason spricht über den Tod seiner Frau

Verlor seine Frau an den Folgen einer Krebserkrankung: Handball-Bundestrainer Alfred Gislason.

Hamburg. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason hat erstmals öffentlich über den Tod seiner Frau Kara gesprochen.

"Es war schockierend, wie schnell alles ging", sagte der Isländer in der "Sport Bild" über die Krebserkrankung seiner Frau, an der sie bereits am 31. Mai starb.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Als die Ärzte Anfang Mai die Diagnose gestellt hatten, habe der 61-Jährige über seinen Rücktritt nachgedacht und überlegt, den Sportvorstand des Deutschen Handballbundes (DHB) darüber zu informieren. "Meine erste Reaktion war, ich rufe Axel Kromer an, kündige - und wir gehen dann nach Island und verbringen die Zeit, die Kara noch bleibt, gemeinsam in Island", sagte Gislason. Seine Frau habe ihn aber von dem Gedanken abgebracht. Dem DHB sei er dafür dankbar, "dass sie mich den ganzen Mai in Ruhe gelassen haben".

Nach dem Schicksalsschlag reiste der Isländer mit der deutschen Nationalmannschaft zu den Olympischen Spielen nach Tokio. "Die Spieler wussten, dass Kara krank war. Mit der Zeit hörten sie auch, dass es ihr schlechter ging", sagte Gislason.

© dpa-infocom, dpa:210901-99-48059/2