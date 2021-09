Klopp: Qualität beim DFB "kaum besser als bei anderen Nationen"

Do, 02.09.2021, 11.51 Uhr

Manuel Neuer will mit dem DFB-Team 2022 in Katar "möglichst Weltmeister" werden - doch Jürgen Klopp hat da seine Zweifel. Für den Teammanager vom FC Liverpool, der vor der Ernennung von Hansi Flick zum neuen Bundestrainer auch als möglicher Nachfolger von Joachim Löw gehandelt worden war, ist vor allem die Stürmer-Not in Deutschland eklatant.