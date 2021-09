Floors und Bensusan "sehr stolz" über Gold und Silber

"Blade Runner" Johannes Floors kann seinen Paralympics-Triumph über 400m "gar nicht in Worte fassen". Der 26-Jährige holte sich in Tokio sein erstes Einzelgold. Erneut knapp an ihrem ersten Paralympics-Sieg vorbei schrammte Irmgard Bensusan, die über 100m ihre insgesamt fünfte Silbermedaille gewann.