Der Teamvergleich: RB Leipzig gegen FC Bayern

Fr, 10.09.2021, 10.56 Uhr

Am Samstagabend empfängt RB Leipzig Rekordmeister Bayern München zum Topspiel. Die Bullen wollen nach mäßigem Saisonstart wieder in die Spur. Für Nagelsmann, Sabitzer und Upamecano auf Münchner Seite ist es eine Reise an die alte Wirkungsstätte. Wir checken beide Teams einmal durch - im Teamvergleich.