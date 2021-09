Offenes Visier im Topspiel: Köln und Leipzig trennen sich 1:1

Sa, 18.09.2021, 20.38 Uhr

Krimi mit vielen Chancen im Topspiel: RB Leipzig hat seinen zuletzt rasanten Abwärtstrend gestoppt. In einem wilden Duell beim 1. FC Köln kam das Team von Trainer Jesse Marsch am Samstagabend aber nicht über ein 1:1 hinaus und hätte in der Nachspielzeit sogar noch verlieren können.