Tennisprofi Gojowczyk siegt weiter: Halbfinal-Einzug in Metz

Metz. Tennisprofi Peter Gojowczyk hat seine Erfolgsserie beim ATP-Turnier in Metz fortgesetzt. Der 32 Jahre alte Münchner besiegte den Amerikaner Marcos Giron mit 3:6, 6:1, 6:3 und zog ins Halbfinale ein.

Er trifft dort auf den Sieger der Partie zwischen Andy Murray und dem an Nummer eins gesetzten Polen Hubert Hurkacz.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zuletzt hatte Gojowczyk bei den US Open in New York erstmals in seiner Karriere das Achtelfinale erreicht und am Donnerstag in Metz den an Nummer sieben gesetzten Russen Karen Chatschanow mit 6:3, 7:6 (7:2) ausgeschaltet. Der Bayer hatte das Turnier in Metz 2017 gewonnen und seinen bislang einzigen Titel auf der ATP-Tour geholt.

© dpa-infocom, dpa:210924-99-346400/4