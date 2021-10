Wie Lewis Hamilton dem WM-Druck davonfahren will

Nach dem Horror-Crash von Max Verstappen und Lewis Hamilton zuletzt in Monza erwartet die Formel 1 ein heißer Herbst. Beim Großen Preis von Russland in Sotschi am Sonntag (14 Uhr/Sky) wäre der 23 Jahre alte Niederländer als Unfallverursacher drei Startplätze zurückgesetzt worden – doch da in seinem Boliden ein neuer Antrieb eingebaut wurde und damit das Höchstmaß von drei Motoren pro Saison überschritten ist, muss er gar vom Ende des Feldes starten. In der WM hat Verstappen fünf Punkte Vorsprung, er sagt: „Ich schaue nur nach vorn und mache weiter Druck.“ Und Titelverteidiger Hamilton (36) bezeichnet seinen Mercedes vor dem Start ins entscheidende Saisondrittel als „Batmobil“.

Nachdem die aktuell besten Grand-Prix-Piloten nun schon zum zweiten Mal heftig aneinandergeraten sind, erinnert vieles an den als Hass-Duell in die Renngeschichte eingegangenen Zwist zwischen dem 1994 im Alter von 34 Jahren tödlich verunglückten Ayrton Senna und Alain Prost (66). Ein Duell auf diesem Niveau, mit derartiger Intensität, mit solch unterschiedlichen Charakteren, hatte es zuletzt vor gut drei Jahrzehnten gegeben. Ende der 80er-Jahre begannen die Auseinandersetzungen zwischen Prost und Senna beim Team McLaren.

Starke Charaktere

Der Schlagabtausch zwischen dem Franzosen und dem Brasilianer, der auf und neben der Strecke mit einer ungekannten, unerbittlichen Härte geführt wurde, ist seither der Maßstab für hochklassige Zweikämpfe. Aber eben auch solche, die außer Kontrolle geraten können. Es ist die personifizierte Unerbittlichkeit des Top-Motorsports, bis hin zur Rücksichtslosigkeit gegen sich selbst und andere.

Das grelle Gelb und das giftige Grün verliehen dem Helm des Brasilianers Senna etwas Aggressives, als sollte wie mit einem Textmarker die Leidenschaft des – vor Hamilton – wohl emotionalsten aller Formel-1-Champions unterstrichen werden. Der Rivale Prost hingegen gab sich gerne so kühl, wie es das weiß-blaue Design seines Kopfschutzes zeigte. Senna, der so melancholisch über seinen tiefen Glauben philosophieren konnte, wusste sehr wohl um die Mittel der psychologischen Kriegsführung. Der Beruf des Rennfahrers war für ihn die öffentliche Bühne seiner Gefühle: „Für die Menschen da draußen sind wir in vielerlei Hinsicht ein Traum, nicht die Wirklichkeit.“

Hamilton wählt Senna als Idol

Es fällt nicht schwer, in diesen Ansichten den Lewis Hamilton von heute zu erkennen. Und es überrascht daher nicht, dass der britische Rekordweltmeister (sieben Titel wie Michael Schumacher) Senna schon als Kind im Kart zum Idol auserkoren hatte. Max Verstappen steht ihm im Austoben der Leidenschaft in nichts nach. Beide tragen aber auch Züge des Prost’schen Charakters. Was für eine spannende Vorstellung, wenn Lewis Hamilton und Max Verstappen in einem Rennstall Teamkollegen wären.

So begann ja alles – 1988 bei McLaren. Dort sah sich Prost, fünf Jahre älter als Senna, nach seinen beiden WM-Titeln als der Platzhirsch. Doch der Neue wurde Weltmeister. Den entscheidenden Knacks bekam die Beziehung der beiden in Portugal, als Senna den angreifenden Prost auf der Zielgeraden fast in die Boxenmauer schob.

Rammstoß ist unrühmlicher Höhepunkt

Im Revanchejahr 1989 kam es zum Nervenkrieg. Prost studierte Sennas Fahrstil – und dessen mentale Schwachstellen. Er erkannte, dass aus Sennas Konzentration auf den Erfolg eine ungute Fixierung geworden war. Von diesem Moment an wusste er: „Ayrton will mich nicht schlagen, er will mich demütigen, aber das ist seine Schwäche.“ Die Rivalität gipfelte in Sennas Rammstoß beim vorletzten Grand Prix im japanischen Suzuka, es war der unrühmliche Höhepunkt in der letzten Saison der Achtzigerjahre. Unfallopfer Prost wurde damals nach der Disqualifikation des Brasilianers zum Champion erklärt.

Das gleiche Spiel ein Jährchen später: Diesmal hielt Senna in der ersten Kurve geschickt auf Prosts Auto zu, beide flogen ins Kiesbett. Rennen vorbei, WM entschieden – für den Spitzenreiter Senna. Der hielt seine Selbstjustiz 1990 für einen Sieg der Gerechtigkeit, für Prost war es offene Feindschaft: „Ayrton hat der Welt sein wahres Gesicht gezeigt. Für ihn ist es viel wichtiger, die Weltmeisterschaft zu gewinnen, als für mich. Es ist das Einzige, was er im Leben hat.“

Der Kitt vom Gestern ins Heute

Die jüngsten Vorkommnisse zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton haben etwas von dieser damaligen Zuspitzung, das ist der Kitt vom Gestern ins Heute.

Erst kurz vor Sennas Unfalltod in Imola 1994 haben sich beide ausgesprochen. Wissen sollte das niemand in der Formel 1, zu dramatisch war ihre Rivalität verlaufen, zu verkaufs- und imagefördernd war es für alle Beteiligten. „Ich habe den Menschen Senna verstehen gelernt“, bilanzierte Alain Prost später versöhnlich. Ob Max Verstappen und Lewis Hamilton das mal über den anderen sagen werden, bleibt abzuwarten.