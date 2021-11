BGH: DFB darf weiterhin Klubs wegen störender Fans bestrafen

Vor BVB-Spiel: Ajax-Fans greifen Dortmunder Polizisten an

Vor dem Gruppenspiel in der Champions League zwischen Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam ist es zu massiven Ausschreitungen gekommen. So haben Anhänger des niederländischen Fußball-Rekordmeisters pyrotechnische Gegenstände gezündet und sogar Flaschen auf die Einsatzkräfte geworfen.

Dies teilte die Dortmunder Polizei auf dem Kurznachrichtendienst Twitter mit und rief die Verantwortlichen auf Deutsch und Niederländisch gleichzeitig dazu auf, sich „friedlich zu verhalten“.

Mit Bengalos zum Stadion

Seit dem Mittag hielten sich zahlreiche Ajax-Fans in der Innenstadt von Dortmund auf, ehe sie sich mehrheitlich zu Fuß und von Bengalos begleitet auf den Weg Richtung Stadion machten.

In einer U-Bahn-Haltestelle in Dortmund zündete ein Unbekannter einen sogenannten Rauchtopf, der die Anlage vernebelte. Dies habe einen Feuerwehreinsatz ausgelöst, berichtete die Polizei weiter. Der U-Bahnverkehr sei aber nur geringfügig beeinträchtigt worden.

Die Polizei bewertet die Begegnung als Hochrisikospiel. Mehr als 1000 Polizisten waren für den Einsatz eingeplant. Zur Beobachtung der Fans setzten die Beamten auch Drohnen ein.

Auch die Bundespolizei war am Mittwoch im Einsatz. Sie hatte bereits ab dem Morgen an den deutsch-niederländischen Grenzübergängen in Richtung Dortmund einreisende Ajax-Fans kontrolliert. Zwei Personen sei dabei „aus Gründen der Gefahrenabwehr“ die Einreise verwehrt worden.

Ärger schon in Amsterdam

Nach Pyro in Amsterdam: Uefa ermittelt gegen BVB und AjaxSchon beim Hinspiel vor zwei Wochen kam es zu Ausschreitungen. Vor dem Anpfiff der Partie in der Amsterdamer Arena, welche die Niederländer eindrucksvoll mit 4:0 (2:0) gewannen, waren von beiden Fanlagern zahlreiche Bengalos gezündet worden, aus den Ajax-Blöcken flogen zudem massiv Feuerwerksraketen.

Die Europäische Fußball-Union (Uefa) nahm nach den Vorfällen in der Johan-Cruyff-Arena Ermittlungen auf. (fs mit sid/dpa).