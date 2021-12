Dritte Liga-Pleite in Folge: Leipzig schlittert tiefer in die Krise

Dritte Liga-Pleite in Folge: Leipzig schlittert tiefer in die Krise

Fr, 03.12.2021, 22.30 Uhr

Durch die dritte Liga-Pleite in Folge verliert RB Leipzig im Kampf um die Champions-League-Plätze weiter an Boden. Der ersatzgeschwächte Vizemeister musste sich im Freitagspiel bei Union Berlin nicht unverdient mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Leipzigs Rückstand auf die Eisernen, die in der Tabelle vorübergehend auf Platz vier kletterten, beträgt bereits fünf Punkte.