Herausforderungen für Bundestrainer Flick vor WM in Katar

Zu Weihnachten wird es trubelig in der beschaulichen baden-württembergischen Gemeinde Bammental, zumindest im Hause Flick. „Am 24. Dezember treffen sich alle aus der Familie, die Lust und Zeit haben, bei uns“, erzählt Bundestrainer Hansi Flick. „Meine Eltern, die Schwiegermutter, meine Kinder, die Enkel, meine Frau und ich. Dann gibt es ein schönes gemeinsames Abendessen und für die Kinder die Bescherung.“

Am ersten Weihnachtsfeiertag ist dann „ein Couchtag“, erzählt der 56-Jährige. Erholen, runterkommen, reflektieren über das was war – und das was kommen wird. Und das ist eine Menge: Seit diesem Sommer bekleidet Flick das höchste Amt im deutschen Fußball, und am Donnerstag blicken er und Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff in einer virtuellen Runde mit einigen Journalisten zurück auf den Start – und vor allem voraus auf ein beonderes Jahr, an dessen Ende die Weltmeisterschaft in Katar ansteht – das umstrittene Turnier im umstrittenen Wüstenemirat, das den Bundestrainer allerlei Probleme mit sich bringt.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Suche nach einem Quartier

Als erstes sind da die üblichen logistischen Schwierigkeiten: Ein Quartier muss gefunden werden, dass einerseits optimal gelegen ist, zudem sportlich perfekte Bedingungen bietet und dann auch noch Wohlfühlatmosphäre mit sich bringt. In der kommenden Woche wird eine Delegation des Deutschen Fußballbunds nach Katar reisen, um Eindrücke zu sammeln: Flick und sein Trainerteam sind dabei, Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff, Teammanager Thomas Beheshti und Benedikt Höwedes. „Wir wollen uns ein Bild vor Ort machen und ein gutes Gefühl bekommen“, erklärt Bierhoff. „Wir werden uns drei, vier Quartiere anschauen und versuchen, erste Kontakte aufzunehmen und in den Dialog zu gehen.“

Und damit hat er sich schon vorsichtig vorgewagt in das heikelste Thema rund um dieses Turnier: Die Kritik am Ausrichter Katar ist groß, immer wieder steht das Emirat wegen Menschenrechtsverletzungen am Pranger. Menschenrechtsorganisationen berichten von verheerenden Zuständen auf den Baustellen für die WM und Tausenden Toten in den vergangenen Jahren. Von Deutschlands wichtigster Fußballmannschaft wird erwartet, dass sie damit angemessen umgeht. Ein WM-Boykott komme nicht in Frage, sagt Bierhoff, man wolle sich aber ausführlich mit der Thematik auseinandersetzen. „Wir werden mit verschiedenen Gruppierungen sprechen, aber wir müssen nicht jede Rolle einnehmen – wir sind Sportler.“ Und Flick ergänzt, dass man sich auf diese Themen gut vorbereiten und vor dem Turnier damit auseinandersetzen werde – „damit wir uns dann, wenn wir in Katar sind, darauf konzentrieren können, erfolgreich Fußball zu spielen“.

Vorbereitung ist nicht ideal

Das alleine wird Herausforderung genug. Weil die WM-Planer der Wüstenhitze ausweichen mussten, verlegten sie das Turnier in den kühleren Winter – in die Zeit, in der normalerweise Ligabetrieb herrscht. Der wird nun kurz unterbrochen, acht Tage nach dem letzten Bundesligaspiel wird die erste WM-Partie angepfiffen.

Eine Turniervorbereitung? Die muss vorher stattfinden: während der Länderspielphasen im März, Juni, September und Oktober – und auch dazwischen. Klar, Flicks Start mit sieben Siegen in sieben Spielen ist gelungen, aber er weiß selbst, dass die bisherigen Gegner kein Maßstab waren. Er muss die Mannschaft weiterentwickeln, und das wird auch über Distanzunterricht erfolgen: Die Spieler bekommen per Video aufgezeigt, , wie sie sich wo auf dem Platz zu verhalten haben. „Und dann können wir die wenige Zeit auf dem Platz nutzen, um diese Dinge zu trainieren“, sagt Flick.

Das Thema Mats Hummels

30 bis 35 Spieler hat er schon im Kopf, die von diesen Maßnahmen profitieren sollen. Aber bis zur WM kann viel passieren, und deswegen vermeidet der Pragmatiker Flick tunlichst jede Festlegung – auch nicht in Sachen Mats Hummels, den er bisher unberücksichtigt ließ, der aber auch nicht so recht passt in die gewünschte Spielweise mit einer hohen Abwehrkette, in der die Innenverteidiger viel Tempo brauchen. „Alle wissen, das Mats enorme Qualität hat“, sagt der Bundestrainer, ergänzt dann aber, dass man eigentlich keinen großen Bedarf habe: „Wir sind in der Innenverteidigung gut besetzt und eingespielt. Aber die Tür steht für alle Spieler offen.“

Insgesamt aber klingt schon durch: Läuft alles so, wie Flick es sich vorstellt, wird sich zumindest Hummels über die komplexe Thematik Katar nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen müssen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de