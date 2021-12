Magnus Carlsen gewinnt zum fünften Mal die Schach-WM

Mit 31 Jahren steht Magnus Carlsen bereits vor seiner vierten Titelverteidigung. Der norwegische Schach-Weltmeister führt im WM-Match gegen seinen russischen Herausforderer Jan Nepomnjaschtschi mit 6,5:3,5 und könnte bereits am Freitag (13.30 Uhr) mit einem Sieg in der elften Partie den Gesamterfolg perfekt machen. Es gab in der WM-Historie noch klarere Erfolge. 1910 besiegte Weltmeister Emanuel Lasker seinen Kontrahenten Dawid Janowitz mit 8:0. Damals schrieb die Wiener Schachzeitung dazu: „Es war das abwechslungsreichste Match der Welt. An einem Tag gewann Weiß, am anderen Tag Schwarz.“ Die Geschichte der WM-Kämpfe verzeichnet so manche Skurrilitäten. Hier fünf Anekdoten.

Champagner-Züge

Die erste offizielle Schach-WM wurde im Jahr 1886 ausgetragen. Nachdem sich Sponsoren gefunden hatten, spielten der Österreicher Wilhelm Steinitz und der in Polen geborene Johannes Hermann Zukertort in New York, St. Louis und New Orleans um die Schach-Krone. Auch an die richtige Verpflegung war gedacht. Wein würde die Kontrahenten zu sehr erhitzen, lautete der Rat der Mediziner. Da Bier schläfrig mache, Kaffee und Tee ungesund seien und Milch sowie Limonade für die Schachkünstler wiederum kein Thema waren, erfrischten sich Steinitz und Zukertort mit ärztlichem Einverständnis in regelmäßigen Abständen mit verdünntem Champagner. Nach mehr oder weniger prickelnden Zügen holte sich Steinitz mit 12,5:7,5 den Weltmeister-Titel.

Mit Zigarren zum Sieg

Champagner war nicht das einzige Genussmittel, auf das der erste Weltmeister setzte. Er liebte es auch, während der Partien reichlich Dampf abzulassen. Sechs Jahre nach dem Match gegen Zukertort traf Steinitz im WM-Match auf Emanuel Lasker. Beide waren passionierte Zigarrenraucher. Heute undenkbar, früher aber völlig normal: Beide WM-Kontrahenten pafften während der Partien und nebelten sich ein. Der Mediziner Lasker behielt den Durchblick und wurde erster und bisher einziger deutscher Weltmeister.

Koffer-Kontrolle

1948 wurde die Schach-WM in einem Turnier mit fünf Teilnehmern ausgetragen. Nach den Auftaktrunden in den Niederlanden ging es per Sonderzug nach Moskau. An der sowjetrussischen Grenze kontrollierten die Beamten die Koffer des niederländischen Ex-Weltmeisters Max Euwe. Bis zum Rand waren sie gefüllt mit Schachbüchern. Da jedes Buch einzeln von den Beamten handschriftlich in Listen eingetragen wurde, drohte der Zug nicht pünktlich zum Partiebeginn in Moskau anzukommen. Michail Botwinnik, der beste sowjetische Schachspieler, nutzte seine Beziehungen zum Kreml und fand schließlich einen Ausweg. Euwe unterzeichnete eine Erklärung, dass sich seine Bücher nicht gegen die Sowjetunion richten würden. Botwinnik soll hinzugefügt haben, dass man einen Passus aufnehmen solle, dass sie sich auch nicht gegen die sowjetischen Schachspieler wenden würden. Ob mit oder ohne Schachliteratur: Euwe wurde Letzter, Botwinnik der erste Schach-Weltmeister aus der Sowjetunion.

Magischer Stuhl

Erst recht vom Kalten Krieg geprägt war das legendäre WM-Match 1972 zwischen dem sowjetischen Weltmeister Boris Spasski und seinem US-amerikanischen Herausforderer Bobby Fischer. Der eigenwillige Fischer reiste erst nach massiver Überzeugungsarbeit des US-Außenministers Henry Kissinger verspätet nach Reykjavik an. Dann gab es eine langwierige Diskussion um den Drehstuhl, den Fischer aus den USA einfliegen ließ. Die sowjetische Delegation stand erheblich unter Druck. Spasski sollte mit einem Sieg auch die Überlegenheit des Kommunismus über den Kapitalismus beweisen. Auf Intervention des Spasski-­Teams sollte ausgeschlossen werden, dass der Stuhl den Russen negativ beeinflusse. Also wurde Fischers Stuhl geröntgt und die Sitzfläche diversen Tests ausgesetzt. Es half nichts: Fischer entriss Spasski im wohl spektakulärsten Match der WM-Geschichte den Titel mit einem 12,5:8,5-Sieg.

Joghurt-Trick

Skurrile Momente gab es 1978 beim WM-Kampf zwischen dem Sowjetrussen Anatoli Karpow, der nach Bobby Fischers Rückzug vom Schach kampflos Weltmeister geworden war, und Viktor Kortschnoi, der 1976 aus der UdSSR emigriert war. Als Karpow während der zweiten Partie Joghurt gereicht wurde, vermutete Kortschnoi, dass mit jeder verschiedenen Sorte eine schachliche Information verbunden sein könnte. Die Folge: Karpow musste vor der Partie festlegen, welche Sorte er zu welchem Zeitpunkt essen wolle. Aber auch die Sowjets waren misstrauisch. Weil der Exil-Schweizer lange eine verspiegelte Sonnenbrille trug, verlangte die sowjetische Delegation eine Untersuchung, ob die Brille radioaktive Strahlung aussende. Am strahlungsfreien Brett gewann Karpow mit 6:5 bei 21 Remis.