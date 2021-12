Achte Olympia-Teilnahme: Pechstein schreibt Geschichte

Mo, 13.12.2021, 09.37 Uhr

Eisschnellläuferin Claudia Pechstein (49) hat Geschichte geschrieben. Die fünfmalige Olympiasiegerin qualifizierte sich als erste Frau zum achten Mal für Winterspiele. 30 Jahre nach ihrem Olympia-Debüt in Albertville erfüllte Pechstein nun die Norm und will in Peking an den Start gehen.