"Schwer zu verstehen": Weinzierl kritisiert unterschiedliche Corona-Regeln

Fr, 17.12.2021, 17.13 Uhr

Augsburg-Trainer Markus Weinzierl hat die unterschiedlichen Corona-Regeln in der Fußball-Bundesliga scharf kritisiert. Es sei "schwer zu verstehen", dass in den Stadien verschiedene Zuschauerregelungen gelten. FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw stimmt seinem Trainer zu. In Holland gebe es dieses Durcheinander nicht.