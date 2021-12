Djokovic lässt ATP Cup aus - Zweifel an Start bei Australian Open

Mi, 29.12.2021, 10.53 Uhr

Der Weltranglistenerste Novak Djokovic hat seine Teilnahme am ATP Cup in Sydney abgesagt. Das gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Dadurch wachsen auch die Zweifel an Djokovics Teilnahme an den Australian Open, dem ersten Höhepunkt der Tennissaison 2022.