Für 2036: Ägypten plant Olympia-Bewerbung

Mo, 03.01.2022, 11.19 Uhr

Ägypten will 2036 als erstes afrikanischen Land Olympische Spiele ausrichten. Entsprechende Pläne präsentierte Sportminister Ashraf Sobhy in den Medien. Auch Deutschland hat Interesse an der Ausrichtung des Großereignisses. Afrika ist der einzige bewohnte Kontinent, der noch keine Spiele ausgerichtet hat.