Liverpool ohne Trainer: Klopps Vertreter mit Corona-Verdacht

Liverpool. Dem FC Liverpool geht das Personal aus. Nach Trainer Jürgen Klopp ist nun auch dessen Assistent und Vertreter Pep Lijnders positiv auf das Coronavirus getestet worden, gab der Club bekannt und sagte die geplante Pressekonferenz vor dem geplanten Ligapokalspiel beim FC Arsenal ab.

Der 38-jährige Lijnders sollte bei der Pokalbegegnung in London wie schon am Wochenende beim Auswärtsspiel gegen den FC Chelsea (2:2) an der Seitenlinie stehen, weil sich Klopp nach einem positiven Testergebnis in der Vorwoche immer noch isoliere. Nach dem "vermutet positiven" Test am Vortag habe sich nun auch Lijnders in Isolation begeben, hieß es.

Der Niederländer sei einer von zahlreichen Coronaverdachtsfällen unter Spielern und Mitarbeitern, die positiv getestet wurden, teilten die Reds mit. Deshalb wurde auch das Training abgesagt.

Der FC Liverpool hatte bereits vor Lijnders' Testergebnis bei der für den Pokal zuständigen EFL eine Verlegung des Ligapokal-Halbfinals beantragt. Die Entscheidung darüber war zunächst offen.

