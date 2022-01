Gladbachs Eberl: "Bayern würde das Spiel gerne absetzen"

Der Rückrundenauftakt der Fußball-Bundesliga zwischen Bayern München und Borussia Mönchengladbach (Freitag, 20.30 Uhr) steht auf der Kippe. „Der FC Bayern würde das Spiel gerne absetzen“, sagte Gladbachs Sportdirektor Max Eberl auf der Pressekonferenz am Mittwoch. „Letztendlich entscheidet aber die DFL, ob das Spiel stattfindet.“ Aufgrund positiver Corona-Tests fehlen dem Rekordmeister derzeit acht Profis, weitere Spieler stehen verletzungsbedingt nicht zur Verfügung. Nur zehn Feldspieler nahmen am Bayern-Training am Mittwoch teil.

In Paragraph 2 der Richtlinien zur Spielordnung der DFL heißt es unter Punkt 3 („Absetzung wegen Erkrankung von Spielern“), dass Anträge auf Absetzung abzulehnen sind, wenn: einer Mannschaft „mehr als 15 spielberechtigte Lizenzspieler und/oder in der Lizenzmannschaft spielberechtigte Amateure/Vertragsspieler“ zur Verfügung stehen. Davon müssen mindestens neun Lizenzspieler, darunter ein Torwart, sei.

Bei Gladbach fehlen unter anderem Zakaria und Scally

„Wir beschäftigen uns aber nicht so sehr mit dieser Thematik. Wir bereiten uns intensiv vor und legen den Fokus voll und ganz auf das Duell“, sagte Eberl. Auch Trainer Adi Hütter sagte, er bereite sich mit der Mannschaft „ganz normal“ auf das Spiel in München vor: „Nichtsdestotrotz hat sowohl der FC Bayern als auch wir mehrere Ausfälle.“

Am Mittwochmorgen hatte Hütter ein lockeres Training geleitet. Rund 50 Zuschauer sahen die letzte öffentliche Einheit im Borussia-Park vor dem Spiel in München. Nur 15 Feldspieler und drei Torhüter nahmen daran teil. Weiterhin nicht dabei waren unter anderem Denis Zakaria, Joe Scally, Mamadou Doucouré und Keanan Bennetts, die sich aufgrund positiver Corona-Tests nach wie vor in Quarantäne befinden. Ramy Bensebaini wird den Gladbachern noch länger fehlen. Er nimmt mit der algerischen Nationalmannschaft am Afrika Cup (9. Januar bis 6. Februar) in Kamerun teil.

Thuram und Beyer bei Gladbach wieder im Training

Marcus Thuram und Jordan Beyer hingegen waren Dienstag wieder ins Teamtraining eingestiegen. Thuram hat seine Erkältung auskuriert, Beyer arbeitet nach einer Muskelverletzung im Oberschenkel und einer Corona-Infektion an seiner Rückkehr. Jonas Hofmann absolviert nach seiner Knie-Operation derzeit ein Reha-Programm.

