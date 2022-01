Biathlon: Doll erlöst sich als Zweiter in Ruhpolding

Do, 13.01.2022, 18.07 Uhr

Biathlet Benedikt Doll hat beim Heim-Weltcup in Ruhpolding hauchdünn den Sieg verpasst, mit einem zweiten Platz kurz vor Olympia aber reichlich Selbstvertrauen gesammelt. Der 31-Jährige blieb im Sprint über 10 km am Donnerstag erstmals in dieser Saison fehlerfrei und musste sich nur dem französischen Gesamtweltcupführenden Quentin Fillon Maillet geschlagen geben.