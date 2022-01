Djokovic nach Entzug von Visum erneut in Gewahrsam

Sa, 15.01.2022, 11.18 Uhr

Nach dem Entzug seines Visums sitzt der serbische Tennis-Star Novak Djokovic erneut in einem Abschiebehotel in Australien fest. Unmittelbar vor Beginn der Australian Open soll nun ein Gericht entscheiden, ob der ungeimpfte Djokovic an dem Grand-Slam-Turnier teilnehmen darf oder das Land verlassen muss.