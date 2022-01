Sieg gegen Österreich: DHB-Team hat EM-Hauptrunde vor Augen

So, 16.01.2022, 19.47 Uhr

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die deutschen Handballer haben den Einzug in die EM-Hauptrunde vor Augen. Das DHB-Team von Bundestrainer Alfred Gislason schlug im zweiten Vorrundenspiel auch Österreich mit 34:29 (15:16). Ein Remis beim Vorrundenabschluss gegen Polen am Dienstag reicht nun bereits sicher zum Einzug in die heiße Turnierphase.