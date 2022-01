Deutsche Handballer nur mit 13 Spielern gegen Russland

Bratislava. Anders als ursprünglich angekündigt treten die deutschen Handballer in ihrem abschließenden EM-Spiel (18.00 Uhr/ZDF) nur mit 13 Spielern gegen Russland an.

Rückraumspieler Hendrik Wagner, den der Deutsche Handballbund (DHB) via Twitter schon in seinem Kader für die Partie angekündigt hatte, wird doch nicht zum Einsatz kommen. Der Zweitliga-Profi der Eulen Ludwigshafen hatte nach einer Corona-Infektion und mehrtägiger Isolation am Sonntag gegen Schweden sein Turnierdebüt gegeben, aber nach einigen Einsatzminuten über Atemprobleme geklagt.

Laut der Turnier-Regeln könnte Bundestrainer Alfred Gislason eigentlich mit 16 Spielern antreten. Wegen eines massiven Corona-Ausbruchs im deutschen Team steht dem Isländer beim Turnier-Abschluss jedoch nur noch ein Rumpfkader zur Verfügung. Bis auf Wagner sind die anderen 14 Nationalspieler, die sich beim Turnier in der Slowakei und Ungarn mit Corona infiziert hatten, bereits abgereist. Die DHB-Auswahl hat keine Chance mehr aufs Halbfinale.

© dpa-infocom, dpa:220125-99-847863/2