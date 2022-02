Snowboard-Hoffnung Annika Morgan: Medaillentraum trotz Angst

Do, 03.02.2022, 12.38 Uhr

Annika Morgan träumt bei den Olympischen Spielen in Peking von einer Medaille, obwohl das 19 Jahre alte Snowboard-Talent Angst vor den Sprüngen hat - aber in einem positiven Sinne, wie sie sagt. Bis zu ihrem 13. Lebensjahr war Morgan übrigens noch in einer anderen olympischen Disziplin unterwegs.