Knie-OP bei Neuer: Bayern-Kapitän fällt vorerst aus

So, 06.02.2022, 20.24 Uhr

Rekordmeister Bayern München muss in "den kommenden Wochen" auf seinen Kapitän Manuel Neuer verzichten. Wie der Tabellenführer am Sonntagabend mitteilte, wurde der Nationaltorhüter "erfolgreich am rechten Kniegelenk operiert".