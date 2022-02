Gold-Rodler: Krönung in der Teamstaffel "etwas ganz Besonderes"

Do, 10.02.2022, 20.34 Uhr

Die deutschen Rennrodler haben durch den Triumph in der Teamstaffel die Winterspiele in China mit einer perfekten Gold-Bilanz abgeschlossen. Trotz der Abreise am Freitag soll am Abend noch mal ordentlich gefeiert werden.