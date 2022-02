Los Angeles Rams gewinnen den 56. Super Bowl

Super Bowl: Eminem und Co. legen irre Halbzeitshow hin

Jedes Jahr aufs Neue ist es bemerkenswert, wie rasendschnell aus einem Football-Feld eine Bühne werden kann. So auch beim 56. Super Bowl in der Nacht auf Montag zwischen den Los Angeles Rams und den Cincinnati Bengals.

Wo gerade noch zwei Teams um den Titel in der nordamerikanischen Profi-Footballliga NFL stritten, stand wenige Minuten nach Ende der ersten Halbzeit plötzlich die Creme de la Creme des Hip Hops auf der Bühne: Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige oder Kendrick Lamar - eine Hommage an Austragungsort L.A., eine der Hip-Hop-Hochburgen. Die Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne kommen auf insgesamt 43 Grammy-Auszeichnungen. Einen Überraschungsauftritt legte Rapper 50 Cent hin.

Super Bowl 2022: Halbzeitshow eine Hommage an Los Angeles

Das Bühnenbild, zunächst schlicht. Mehrere weiße, kleine Häuser standen auf einer Plane, auf der das Straßenbild von Los Angeles abgebildet war. Vor den Häusern parkten Lowrider, Limousinen und Cabrios, die mithilfe einer integrierten Hydraulik angehoben werden können.

Alle Stars gaben ihre besten und bekanntesten Songs zum Besten, darunter „The Next Episode“, „California Love“, „In Da Club“, „Family Affair“ und „Lose Yourself“. Am Ende standen sie begleitet von den berühmten Klavierklängen von Dr. Dre gemeinsam auf der Bühne.

Super Bowl 2022: Halbzeitshow begeistert viele Menschen

In den sozialen Netzwerken fühlten sich viele Nutzer in ihre Jugendzeit zurück versetzt, schließlich gehörten die Rap-Stars Ende der 1990er- und Anfang der 2000er-Jahre zu erfolgreichsten und berühmtesten Künstlern überhaupt.

In der Vergangenheit standen schon Stars wie Michael Jackson, Madonna, Prince oder die Rolling Stones auf der Halbzeitshow-Bühne. Um die 100 Millionen Menschen allein in den USA verfolgen das Finale um die Meisterschaft in der National Football League live im Fernsehen.

Schon vor Beginn des Spiels legten Los Angeles und NFL eine gewaltige Show hin. Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson stand im hautengen Shirt mitten auf dem Feld. Der Muskelprotz hielt eine fesselnde Rede, brüllte teilweise ins Mikrofon und stellte dem Stadion sowie den Millionen Menschen am TV-Bildschirm die beiden Super-Bowl-Kontrahenten vor.

The Rock

Super Bowl 2022: Billie Jean King wirft die Münze

Zuvor durfte Tennis-Ikone Billie Jean King vor den Augen vieler Prominenter wie Basketball-Superstar LeBron James von den Los Angeles Lakers und Musik-Star Jay-Z den Münzwurf ausführen. Der erste Ballbesitz des 56. Super Bowls sollte an die Los Angeles Rams gehen. (fs)