Indian Wells: Medwedew scheitert und verliert Platz eins

Di, 15.03.2022, 08.27 Uhr

Frühes Aus für Daniil Medwedew in Indian Wells: Der topgesetzte Russe verlor beim ATP-Masters in der dritten Runde gegen den Franzosen Gael Monfils. Dadurch verliert Medwedew nach nur drei Wochen auch Platz eins in der Weltrangliste. Stefanos Tsitsipas ist in Kalifornien ebenfalls ausgeschieden.