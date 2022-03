Huthi-Rebellen greifen erneut Öl-Anlagen in Saudi-Arabien an

Sa, 26.03.2022, 12.06 Uhr

Die Huthi-Rebellen im Jemen haben erneut mehrere Ziele im Nachbarland Saudi-Arabien attackiert. Der Angriff auf eine Öl-Anlage in Dschiddah löste einen Großbrand nahe der Formel-1-Rennstrecke in der Stadt aus, auf der am Sonntag der Große Preis von Saudi-Arabien stattfinden soll.