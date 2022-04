Neue Aufgabe beim Hollywood-Klub: Schult wechselt in die USA

Mi, 06.04.2022, 19.32 Uhr

Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult setzt ihre Karriere in den USA fort. Sie wechselt im Sommer zum neuen Hollywood-Klub nach Los Angeles. Die 31-Jährige schließt sich dem kürzlich gegründeten Angel City FC in der Profiliga NWSL an. Prominente Teilhaberinnen des Teams sind unter anderem die Schauspielerinnen Natalie Portman und Eva Longoria.