Mainz verliert Motz-Duell: FC Augsburg vor Klassenerhalt

Augsburg. Der FC Augsburg hat im Motz-Duell gegen den FSV Mainz 05 einen Meilenstein im Kampf um den Klassenerhalt erreicht.

Im unterhaltsamen Nachholspiel des 26. Spieltags gewann die Mannschaft von Trainer Markus Weinzierl etwas glücklich mit 2:1 (1:0). Mit ihrem zweiten Sieg in der Fußball-Bundesliga nacheinander vergrößerten die Augsburger den Vorsprung auf Relegationsplatz 16 auf satte sechs Punkte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Mainzer verpassten es, sich an die internationalen Plätze heranzupirschen. In der hektischen Schlussphase scheiterte Anton Stach (79.) völlig frei mit einem Kopfball an FCA-Keeper Rafal Gikiewicz, der den Sieg der Gastgeber sicherte.

Mit einem schmeichelhaften Foulelfmeter brachte Jeffrey Gouweleeuw die Augsburger in der elften Minute in Führung. Torwart Robin Zentner war vor 18.122 Zuschauern ein Rückpass zu weit vom Fuß gesprungen. Unbeholfen stieß er dann im Strafraum mit dem bereits strauchelnden Florian Niederlechner zusammen.

Ein vermeintliches Tor von André Hahn (32.), dem einzigen Neuen in Augsburgs Startelf, wurde wegen Handspiels nicht gegeben. Den Ausgleich von Silvan Widmer (54.) in der zweiten Halbzeit konterte Ruben Vargas (56.) nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung.

Weinzierl hatte den Zoff wegen der Spielverlegung tags zuvor noch als "Schnee von gestern" bezeichnet. Vereinspräsident Klaus Hofmann stichelte aber vor dem Anpfiff am Mittwoch nochmal im Vereinsmagazin. Im Kern ging es bei der Auseinandersetzung um die Frage, ob nach einem Corona-Ausbruch im März den Mainzern tatsächlich kein spielfähiger Torwart zur Verfügung stand.

Die Gesundheit der Spieler stehe immer an erster Stelle, erklärte Hofmann sinngemäß. "Weit oben sollte aber auch sportliche Fairness stehen. Und dazu hätte sicher gehört, auch dem anderen betroffenen Verein und der Öffentlichkeit zu kommunizieren, dass alle drei Torhüter am Spieltag Corona positiv waren. Dann hätte der FCA einer Verlegung des Spiels selbstverständlich zugestimmt. Aber dieses Mindestmaß an Transparenz hätte es schon sein dürfen!"

Ganz offensichtlich hingegen war die energische Startphase der Augsburger. Und diese brachte gleich die Führung! Nach einem Fauxpas von Zentner entschied Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck auf Elfmeter. Kapitän Gouweleeuw versenkte cool.

Die Mainzer hielten in dem offenen Spiel dagegen. Der dauergefährliche Jonathan Burkardt (26.) entwischte Reece Oxford, traf aber nur das Außennetz. Hahn machte es auf der Gegenseite nur vermeintlich besser. Nach einer Ecke plumpste ihm der Ball von Karim Onisiwos Hinterkopf aber an die Hand - der Video-Referee nahm den Treffer wieder zurück.

Die Mainzer erhöhten nun das Tempo. Einen Pass in die Schnittstelle der Abwehr von Jean-Paul Boetius verwertete Widmer. Vargas schlug fast im direkten Gegenzug zurück, als er eine Kopfballverlängerung von Hahn ins Tor hämmerte. In der 64. Minute hätte der Schweizer gegen unbeirrt anlaufende Gäste fast noch erhöhen können. In den letzten Minuten wehrten sich die Augsburger erfolgreich gegen die Mainzer Schlussoffensive.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-824165/3