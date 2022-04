"Der größte Dreck": Fischer kritisiert Fan-Planung von West Ham

Di, 26.04.2022, 16.03 Uhr

Ein "Heimspiel" wie in Barcelona wird es für Eintracht Frankfurt bei West Ham United nicht geben. Den SGE-Fans droht ein ungemütlicher Empfang in London. Offiziell wurden nur 3000 Karten an Eintracht-Fans verkauft. Alle anderen Frankfurter Anhängern müssen sich auf ein knallhartes Durchgreifen der Londoner einstellen.