Besonderes Duell für Werner gegen Kiel: "Müssen unsere Hausaufgaben machen"

Do, 28.04.2022, 16.51 Uhr

Der Aufstiegskampf in der 2. Bundesliga geht in die nächste Runde. Auf Werder-Trainer Ole Werner wartet dabei ein ganz besonderes Duell, denn die Bremer empfangen am Freitagabend Holstein Kiel. Für die Störche war Werner fast ein Jahrzehnt als Jugend- und später als Chefcoach aktiv.