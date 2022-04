Deutsche NHL-Profis: Zwischen Stanley-Cup und WM

Sa, 30.04.2022, 13.00 Uhr

Leon Draisaitl und Nico Sturm spielen um den Stanley Cup. Philipp Grubauer, Moritz Seider und Tim Stützle fliegen zur WM in Helsinki. Thomas Greiss macht Urlaub. Der SID blickt vor dem Play-off-Start am Montag auf die deutschen Eishockey-Profis in der NHL.