Vor Köln-Spiel: VfL Wolfsburg muss auf Anreise den Zug verlassen

Wolfsburg. In einem wütenden Instagram-Post macht VfL-Spieler seinem Ärger Luft. Ursache war ein technischer Defekt am Zug bei der Anreise zum Auswärtsspiel.

17.02.2022, Niedersachsen, Hannover: Ein ICE steht am Morgen am Hauptbahnhof an einem verwaisten Bahnsteig. Die Bahn hat in einigen Bundesländern den Fernverkehr wegen des Sturmtiefs eingestellt. Foto: Moritz Frankenberg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Der VfL Wolfsburg hat auf dem Weg zum letzten Auswärtsspiel der Bundesliga-Saison beim 1. FC Köln unerwartet den Zug wechseln müssen. „Eigentlich sollten wir bis Köln fahren, aber in unserem Wagen ist die Klimaanlage ausgefallen“, berichtete der Wolfsburger Stürmer Max Kruse in einer Instagram-Story. Demnach habe die Mannschaft in Hamm einfach aussteigen müssen.

Max Kruse teilt seinen Frust über die Deutsche Bahn bei Instagram Foto: Max Kruse

„Es trifft zu, dass ein einzelner Wagen des ICE 858 gestern wegen einer Störung der Klimaanlage in Hamm geräumt werden musste. Allerdings stand in Hamm ein Sonderzug zur Verfügung, in den die Reisenden umsteigen konnten“, erklärte eine Bahnsprecherin am Samstag auf dpa-Anfrage. Der Sonderzug habe 20 Minuten nach dem ICE den Kölner Hauptbahnhof erreicht.

Kruse sah es so: „Da haben sie sich gedacht: Bestrafen wir doch mal alle, die in dem Abteil oder Wagen sitzen und schmeißen die einfach raus“, erzählte Kruse: „Die müssen einfach aussteigen und müssen mit einem anderen Zug weiterfahren. Es ist ja unsere Schuld sozusagen.“

dpa

