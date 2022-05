Tennis: Kerber im Viertelfinale von Straßburg

Mi, 18.05.2022, 20.07 Uhr

Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Straßburg nach hartem Kampf das Viertelfinale erreicht. Die 34-Jährige bezwang am Mittwochabend Alijaksandra Sasnowitsch aus Belarus mit 6:2, 3:6, 6:4 und trifft nun auf die an acht gesetzte Polin Magda Linette.