"Ziel Bundesliga": BVB-Frauen feiern ersten Aufstieg

Do, 26.05.2022, 11.29 Uhr

Aufstieg in der Premierensaison geglückt: Die BVB-Frauen treten nach dem Sieg im Relegationsspiel gegen den TV Brechten II (4:0) in der kommenden Spielzeit in der Bezirksliga an. Das große Ziel Bundesliga ist nun noch fünf weitere Aufstiege entfernt.