England startet mit Pleite in Ungarn - Buhrufe während Kniefall

Sa, 04.06.2022, 20.51 Uhr

England ist mit einer bitteren Niederlage in die Nations League gestartet. In der Puskas Arena in Budapest besiegte Aufsteiger Ungarn den EM-Zweiten mit 1:0 (0:0), das Team von Gareth Southgate steht damit vor dem Duell mit dem DFB-Team am Dienstag bereits unter Zugzwang.