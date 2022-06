Weltrangliste: Nadal klettert auf Rang vier - Swiatek dominiert

Mo, 06.06.2022, 10.39 Uhr

Rafael Nadal ist nach seinem 14. Titel bei den French Open in der Weltrangliste um eine Position auf Rang vier geklettert. Auch Finalgegner Casper Ruud kletterte. An der Spitze wird es in einer Woche einen Wechsel geben. Dagegen festigte bei den Frauen Iga Swiatek ihre Spitzenposition - die Polin spielt fast schon in einer eigenen Liga.