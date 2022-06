NHL: Titelverteidiger Tampa Bay erneut im Finale

So, 12.06.2022, 09.31 Uhr

Titelverteidiger Tampa Bay Lightning steht erneut in den Finals um den Stanley Cup. Das Team aus Florida gewann das sechste Halbfinale der NHL und entschied die Serie gegen die New York Rangers mit 4:2 für sich. In den Finals wartet nun Nico Sturm mit Colorado Avalanche.