Nach Rang 16 bei LIV-Premiere: Kaymer sagt US-Open-Teilnahme ab

So, 12.06.2022, 11.39 Uhr

Wegen einer Verletzung am Handgelenk hat Martin Kaymer seine Teilnahme an der US Open der Golfprofis ab Donnerstag in Boston abgesagt. Der zweimalige Major-Gewinner aus Mettmann gab seinen Rückzug nach dem Premieren-Turnier der umstrittenen neuen Saudi-Tour LIV am Wochenende in London bekannt.