Live! DFB-Team dreht auf - Müller erzielt 3:0 gegen Italien

Leroy Sané bekommt von Bundestrainer Hansi Flick seine Bewährungschance. Der zuletzt formschwache Profi des FC Bayern München steht im Nations-League-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Italien (ab 20.45 Uhr) in der Startformation. Im Vergleich zum 1:1 am vergangenen Samstag in Budapest gegen Ungarn wechselt Flick auf insgesamt fünf Positionen. Hinter Stürmer Timo Werner beginnen Sané, Thomas Müller und der zuletzt starke Jonas Hofmann. Joshua Kimmich und Ilkay Gündogan sollen das Mittelfeld ordnen. In der Innenverteidigung setzt Flick gegen den Europameister auf seine vermeintliche WM-Formation mit Niklas Süle und Antonio Rüdiger. Außen verteidigen Lukas Klostermann und wieder David Raum.

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg soll her für die deutschen Fußballer her. Dreimal spielte Deutschland in der Nations League bisher 1:1. „Nicht den Kopf in den Sand stecken“, lautete deshalb die Vorgabe von Kapitän Manuel Neuer vor dem Spiel gegen die Squadra Azzurra im Gladbacher Borussia-Park. Ein Sieg „wäre ein super Abschluss für uns“, fuhr Neuer fort, endlich würde wieder eine „große Mannschaft“ geschlagen werden. „Dieses Erfolgserlebnis brauchen wir einfach.“

Rückschläge sind einkalkuliert

Besonders beim letzten Auftritt in Ungarn zeigte Deutschland keine gute Leistung, Hansi Flick sprach von einem "Rückschritt". Der Bundestrainer denkt im großen Ganzen. Der Viererblock am Ende einer Saison, die „allen in den Knochen“ stecke, dient in erster Linie als Vorbereitung auf die Endrunde Ende dieses Jahres in Katar. „Wir werden im November bei der WM eine Mannschaft haben, die sich den Herausforderungen stellen wird“, sagte Flick. Rückschläge wie bei den schwachen Auftritten gegen Italien im Hinspiel sowie in Ungarn sind ein Stück weit einkalkuliert. Seine persönliche Bilanz mit bislang acht Siegen gegen die B- und C-Klasse des europäischen Fußballs sowie vier Unentschieden ist Flick egal.

